Elaboração de plano de contingência para chuvas intensas é tema de capacitação em mais de 300 municípios

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), concluiu neste mês mais um ciclo de oficinas regionais organizadas pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) voltadas à elaboração de planos de contingência para a área da saúde, com foco em eventos de chuvas intensas. A última oficina do ciclo foi realizada em Erechim, com a participação de representantes dos 33 municípios que fazem parte da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).



Com a conclusão dessa etapa, 318 municípios foram capacitados pela SES desde o início das oficinas, em setembro de 2024. O número representa uma adesão de 85,6% entre os 370 municípios convidados. A iniciativa integra as ações do Programa Qualifica Vigilância RS, lançado em dezembro do ano passado, que estabelece critérios para os repasses estaduais às vigilâncias municipais.

LEIA TAMBÉM: Prefeituras do Vale do Taquari buscam desenvolvimento resiliente

Preparação para emergências



Os planos de contingência são instrumentos fundamentais para orientar a atuação do sistema de saúde em situações de emergência, como enchentes e deslizamentos. Eles definem responsabilidades, estratégias e recursos, promovendo uma resposta coordenada e eficaz dos diversos setores envolvidos.



As oficinas foram planejadas pela equipe do programa estadual de Vigilância em Saúde dos Riscos Associados aos Desastres (Vigidesastres) e adaptadas a partir do modelo ministrado pelo Ministério da Saúde em julho e agosto de 2024 e no Guia para Elaboração de Planos de Contingência, desenvolvido pelo órgão federal.

A capacitação é realizada em formato híbrido: antes do encontro presencial, os participantes assistem a seis vídeo aulas com conteúdo teórico. Na etapa prática, realizada em um dia inteiro de oficina, eles constroem uma matriz de ações para os cinco estágios operacionais: normalidade, mobilização, alerta, emergência e crise.



Durante o processo de elaboração dos planos, são abordados temas como estrutura organizacional, comunicação, logística, vigilância em saúde e capacitação de profissionais. A implementação efetiva, o treinamento contínuo e a revisão periódica dos planos são essenciais para garantir uma resposta ágil e eficiente diante de desastres naturais.

Próximas etapas

As próximas oficinas estão previstas para os meses de agosto e setembro, em Caxias do Sul, Passo Fundo e Frederico Westphalen, contemplando as regiões da 2ª, 5ª e 6ª CRSs. Municípios que não puderam participar na regional à qual pertencem terão a oportunidade de se integrar em outras edições.



Após o encerramento das oficinas, será realizado um encontro virtual para esclarecimento de dúvidas e finalização dos planos, cujo prazo de entrega é setembro de 2025, conforme estabelecido pelo Qualifica Vigilância RS.



Próximas oficinas



13/8 - Caxias do Sul, municípios da 5ª CRS



20/8 e 21/8 - Passo Fundo, municípios da 6ª CRS



3/9 - Frederico Westphalen, municípios da 2ª CRS