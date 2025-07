Porto Alegre registrou volume de chuva superior a 70 milímetros no fim de semana

Porto Alegre não teve grandes transtornos em razão da chuva intensa e constante registrada neste final de semana, informa a prefeitura da Capital, em nota. Conforme a Defesa Civil Municipal, o volume acumulado de precipitação superou, em pouco mais de 24 horas, a marca de 70 milímetros em três pontos da cidade. O balanço inclui dados registrados das 14h do sábado (26) às 17h do domingo (27).



As Zonas Norte e Leste tiveram os maiores acumulados de chuva no período. Segundo o sistema do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), o maior volume foi no bairro Sarandi: 72 milímetros. Outros registros altos ocorrem nos bairros Agronomia (71mm), Passo das Pedras (71mm), Vila Farrapos (65mm) e Arquipélago (64mm).

De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o sistema de drenagem urbana operou sem intercorrências durante o alerta meteorológico. As Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) funcionaram adequadamente e não foram registrados pontos relevantes de acúmulo de água.



A intensidade da chuva causou a queda de uma árvore de grande porte, na esquina entre a avenida Lucas de Oliveira e a rua Tenente Coronel Fabrício Pillar. A ocorrência foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros, Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb).



A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) não registrou bloqueios de trânsito duradouros em razão da chuva. Ocorrências pontuais, causadas por acúmulo de água e/ou queda de árvores e galhos, foram encaminhadas às equipes para manutenção no decorrer da semana.



O alerta meteorológico da Defesa Civil de Porto Alegre permanece vigente até as 16h desta segunda-feira (28). Além da chuva, que persistirá no início desta semana, são esperadas rajadas de vento de até 85km/h. Ocorrências podem ser informadas ao órgão por meio do telefone 199.