Depois da chuva, sol retorna e temperaturas caem no início da semana na Capital

MetSul Meteorologia volumes expressivos especialmente do Centro para o Leste gaúcho. Neste domingo (27), o Rio Grande do Sul voltou a registrar um cenário de forte instabilidade atmosférica, marcando o fim de um período de relativa estiagem que predominava desde o fim de junho. De acordo com a, os altos volumes são resultado da atuação de uma frente fria e um centro de baixa pressão. Ao longo deste domingo, a chuva ocorre de forma generalizada em todas as regiões do Estado e

Em várias localidades, os acumulados de precipitação superaram os 50 mm, podendo atingir até 75 mm em municípios da Serra, Grande Porto Alegre e Litoral Norte. Em pontos isolados, as marcas foram ainda mais elevadas, o que significa que apenas neste domingo algumas cidades podem registrar mais da metade da média de precipitação esperada para todo o mês de julho.

Porto Alegre e a Região Metropolitana enfrentam um domingo bastante chuvoso, com acumulados variando entre 30 mm e 50 mm, podendo ser ainda maiores em áreas específicas. Segundo a MetSul, a instabilidade persistirá ao longo da segunda-feira (28), com possibilidade de chuva e garoa principalmente nas primeiras horas do dia. A tendência é de melhora progressiva no tempo, embora nas regiões Nordeste do Estado – como a Serra, Grande Porto Alegre e Litoral Norte – a chuva ainda possa seguir presente durante a tarde.



A previsão para segunda é de temperaturas amenas, com mínima de 11°C e máxima de 17°C, sob tempo instável e acumulado adicional de 11,9 mm de chuva. Na terça (29), o cenário muda com o retorno do sol entre muitas nuvens, indicando um período de maior estabilidade. As temperaturas caem um pouco, com mínima de 8°C e máxima de apenas 14°C.



A quarta-feira (30), deve ser de tempo firme e céu claro, com um dos dias mais estáveis da semana. A amplitude térmica será acentuada, com mínima de 7°C e máxima de 16°C. Não há previsão de chuva, o que representa um alívio momentâneo após o início úmido da semana. Já quinta (31), o tempo segue firme, embora com algumas nuvens. As temperaturas começam a subir gradualmente, variando de 9°C pela manhã a 20°C à tarde, mantendo-se o clima seco.



Agosto começa com instabilidade, com a previsão de chuva isolada. Apesar do retorno da precipitação, o volume deve ser baixo, com 0,3 mm. O dia será relativamente quente para os padrões da estação, com mínima de 13°C e máxima de 25°C. O próximo sábado (2), deve ser marcado por chuva fraca ao longo do dia. A temperatura mínima será de 15°C e a máxima de 22°C, mantendo o clima ameno.



O domingo encerra a semana com sol entre muitas nuvens e ausência de chuva. A previsão é de mínima de 13°C e máxima de 20°C, configurando um dia típico de inverno gaúcho, com manhãs frias e tardes mais agradáveis.