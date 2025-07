CNU 2025 tem 761,5 mil inscritos, menos do que na edição passada, com 2,1 milhões

A edição de 2025 do Concurso Nacional Unificado (CNU) teve 761.528 inscritos, que concorrerão às 3.652 vagas, divididas em nove blocos temáticos. O exame contempla 32 órgãos do governo federal. Os dados, que foram divulgados neste sábado (26) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), mostram uma redução no número de participantes em relação à primeira edição, realizada no ano passado.

O total de participantes é bem menor do que na edição de 2024, a primeira do chamado "Enem dos Concursos", que contou com 2,1 milhões de candidatos inscritos. No dia da prova, no entanto, cerca de 1 milhão esteve presente.

Os exames serão realizados em 228 cidades de todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. As provas objetivas serão realizadas em 5 de outubro, e as discursivas no dia 7 de dezembro.

O bloco que mais registrou inscrições foi o nove, onde estão as vagas de ensino médio. Ao todo, são 177.598 inscritos, que vão concorrer a 340 postos distribuídos entre nove agências reguladoras.

O bloco cinco, de administração, ficou com a segunda colocação em número de inscritos, com 173.829. Depois vem o bloco um, em terceiro, que é o da Seguridade Social, com vagas em saúde e assistência, que registrou 127.970 participantes.

As regiões com o maior número de inscritos são Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436), seguidas por Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

O concurso teve mudanças. Nesta segunda edição, há mais órgãos oferecendo cargos e um menor número de vagas. Em 2024, eram 6.640 vagas em 21 órgãos públicos, com salários de até R$ 21 mil. Agora, a maior remuneração é de R$ 16 mil, para cinco carreiras: quatro de especialistas na ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e uma na Ancine (Agência Nacional do Cinema).

Segundo o MGI, o perfil de vagas difere da primeira edição, tanto em habilidades exigidas, como nos níveis salariais. E há também o foco em maior igualdade de gêneros, com regra de que serão aprovadas para a segunda fase ao menos um número mínimo de 50% de mulheres.

A inscrição de mulheres subiu nesta segunda edição. Elas representam 60% do total de inscritos, acima dos 56,2% da última edição.