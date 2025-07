Rio Grande do Sul pode ter chuvas de mais de 100mm neste fim de semana

O fim de semana será de chuvas volumosas no Rio Grande do Sul. De acordo com a MetSul Meteorologia, a instabilidade deve se estender até a próxima segunda-feira (28), com precipitação próxima ou, até mesmo, acima de 100mm em alguns pontos, especialmente, na metade Leste do Estado.

LEIA MAIS: Final de semana será de tempo instável no Rio Grande do Sul

O fenômeno será consequência da chegada de uma frente fria e da atuação de um centro de baixa pressão, que deve ser mais forte no domingo (27), quando serão registrados os mais altos acumulados de chuva em 24 horas.

Embora o sol tenha aparecido em vários pontos do Estado nesta sexta-feira (25), a nebulosidade aumenta em parte do território gaúcho à medida que a atmosfera se instabiliza, especialmente nas Metades Oeste e Sul. Da tarde para a noite, as nuvens avançam, encobrindo inclusive a Grande Porto Alegre. Além disso, pode chover e garoar de forma isolada em diferentes pontos do território gaúcho.

No sábado (26), haverá predomínio de céu nublado a encoberto no Rio Grande do Sul. O sol chega a aparecer com nuvens em algumas regiões de manhã, especialmente entre a Serra, a Grande Porto Alegre e o Litoral Norte, mas da tarde para a noite o tempo estará fechado e com céu encoberto na maioria dos municípios. Em algumas áreas, contudo, a chuva pode começar ainda pela manhã, como no Oeste para o Centro do Estado.

Já o domingo será o dia de instabilidade mais forte e generalizada. Há previsão de muitas nuvens com predomínio de céu encoberto sob influência de uma frente fria e um centro de baixa pressão atmosférica. Chove a qualquer hora do dia e em todas as regiões.

A chuva no domingo se intensifica e deve ser moderada e localmente forte em diversas regiões gaúchas. Vários municípios podem anotar apenas no domingo acumulados de 50mm a 75mm, não se descartando marcas isoladas superiores. Há chance de raios e trovoadas em alguns pontos.

A segunda-feira terá ainda instabilidade. O começo do dia tem possibilidade de garoa e chuva em diversos pontos do estado, mas no decorrer do dia a instabilidade cessa e o tempo apresenta melhora em vários pontos. No Nordeste gaúcho, entre a Grande Porto Alegre, a Serra e o Litoral Norte, a chuva pode persistir ainda na segunda metade do dia.

Este episódio de chuva mais expressiva marca uma ruptura no padrão atmosférico que vinha se observando há quase um mês. Desde o episódio de chuva do fim de junho, que chegou a ter acumulados acima de 150mm na Metade Norte gaúcha e provocou repique de cheias de rios, o Sul do Brasil tem enfrentado um período de precipitação abaixo da média em uma época que costuma ser chuvosa.

Com a precipitação prevista para este fim de semana e a segunda-feira, haverá localidades que vão se aproximar da média mensal, mas vários pontos do estado ainda terminarão o mês com precipitação inferior à climatologia histórica de julho.

Segundo a MetSul, portanto, não deve-se observar uma repetição do cenário observado em junho, quando vários rios saíram do leito e milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas em várias regiões do estado. Desta vez, os acumulados de chuva devem ser muito inferiores. Os níveis dos rios inevitavelmente subirão com a chuva, no entanto não a marcas que gerem grande preocupação.