Final de semana será de tempo instável no Rio Grande do Sul

A semana termina com o tempo instável por todas as regiões do Rio Grande do Sul. A sexta-feira (25) será de grande variação de nuvens, mas que irão permitir aberturas de sol em momentos do dia em todas as áreas. Até tem possibilidade de chuva em algumas cidades e novamente mais para quem está entre o Norte, a Serra e o Litoral Norte, ou seja, mais próximo de Santa Catarina. Nas demais regiões, não se descarta a precipitação, mas realmente a chance acaba sendo pequena. No sábado, chove no decorrer do dia em boa do Estado, o que deve se repetir no domingo.

Em Porto Alegre, o sol volta a aparecer ao longo desta sexta. No entanto, momentos de maior nebulosidade deixam o tempo ainda instável. No sábado, novamente muitas nuvens intercalam com aberturas de sol. Há chance de chuva mais entre a tarde e a noite. Porém, será no domingo que a passagem de uma frente fria e o deslocamento de um centro da baixa pressão podem provocar chuvas a qualquer hora do dia. A MetSul Meteorologia alerta para a possibilidade de chuvas fortes.