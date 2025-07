Prefeituras têm até sexta para aderir ao programa Partiu Futuro Reconstrução

O prazo para que prefeituras realizem a adesão à segunda edição do programa Partiu Futuro Reconstrução se encerra nesta sexta-feira (25). Trata-se de uma ação do governo do Estado que prevê a contratação de 2.785 jovens aprendizes atingidos pelas enchentes de 2024. Ao todo, 103 municípios gaúchos que decretaram situação de calamidade ou fazem parte do programa RS Seguro podem ser beneficiados.

A previsão de investimento é de R$ 95,5 milhões e tem como público jovens de 14 a 22 anos incompletos, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e em situação de vulnerabilidade social, como desabrigados ou desalojados. Os selecionados atuarão como aprendizes em órgãos públicos estaduais e municipais, com direito a carteira assinada, bolsa-auxílio, vale-alimentação e acompanhamento educacional e psicossocial.

Intercâmbio cultural levará candidatos para a Espanha

A manifestação de interesse por parte das prefeituras precisa ser feita por meio de ofício, encaminhado para o e-mail partiufuturo@social.rs.gov.br, indicando o número de jovens que o município deseja atender. O edital foi publicado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) no dia 18/7.

Uma novidade desta edição é a oferta de vagas para intercâmbio cultural internacional, para jovens de Porto Alegre e de Canoas. Os candidatos poderão inscrever-se para concorrer a uma das cincos vagas, sendo três para a Capital e duas para Canoas, para uma viagem de sete dias a Barcelona e Valência, na Espanha. Eles serão selecionados com base no desempenho escolar e participação no programa.

Partiu Futuro Reconstrução

Lançado em 2024, o Partiu Futuro Reconstrução foi criado para dar suporte a jovens de 14 a 22 anos incompletos, atingidos pelas enchentes no Estado e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Foram selecionados 1,5 mil jovens, entre estudantes e egressos da rede pública de ensino, que têm atuado como aprendizes em órgãos públicos municipais, estaduais ou federais.

Os jovens têm direito a carteira assinada, jornada de 20 horas semanais, bolsa-auxílio de R$ 828,26 e vale-alimentação de R$ 550. Além da experiência prática, eles têm acesso a aulas teóricas, acompanhamento psicológico, orientação jurídica, reforço escolar, telemedicina e seguro. O programa é executado pela Demà Jovem by Renapsi, em Porto Alegre e Canoas, e pelo Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) nos outros 21 municípios abrangidos do interior do Estado.