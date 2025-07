Empresa gaúcha de tecnologia tributária conta com 200 filais no Brasil

Com mais de 200 filiais espalhadas pelo Brasil, a empresa gaúcha de inteligência e tecnologia tributária Tax Group tem como foco ajudar empresas de todos os portes a com a recuperação de crédito - uma forma de receber impostos, taxas e contribuições que foram pagos com excesso ou de forma errada ao governo. A empresa é sediada em Porto Alegre e, segundo Pedro Schuch, sócio-diretor da Tax Group, conta com cerca de 200 funcionários só na Capital. Apesar disso, ele afirma que grande parte dos seus clientes são de fora do Rio Grande do Sul.