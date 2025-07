Porto Alegre tem oito casos suspeitos de sarampo em investigação

Ao menos oito casos suspeitos de sarampo estão em investigação em Porto Alegre, conforme boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os dados apresentam informações compiladas até o dia 19 de julho. Ao todo, em 2025, foram notificadas à Vigilância em Saúde 42 suspeitas, sendo 37 de pessoas que moram em Porto Alegre. Das 37 suspeitas, 28 foram descartadas, oito seguem em investigação e um caso importado foi confirmado, de uma pessoa com histórico de viagem aos Estados Unidos.



O sarampo é uma doença muito transmissível e é prevenível com vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O esquema vacinal depende da faixa etária:

pessoas entre 1 ano e menores de 5 anos: uma dose de tríplice viral com 1 ano de idade e uma dose de tetra viral aos 15 meses de idade

pessoas entre 5 anos e 29 anos que nunca foram vacinadas: devem fazer duas doses da tríplice viral, com intervalo de 1 mês entre as doses

pessoas de 30 a 59 anos: devem fazer uma dose da tríplice viral

profissionais da saúde, independentemente da idade: duas doses da vacina tríplice viral

contatos de suspeita devem conferir a condição vacinal, independentemente da idade



Até 23 de setembro Porto Alegre mantém a campanha de intensificação da vacinação contra o sarampo. Desde junho, 5.892 doses de vacinas foram administradas na cidade. Atualmente o vírus do sarampo circula em muitos países e o número de casos vem crescendo no mundo. Tendo sintomas, a recomendação é procurar atendimento médico o mais breve possível, especialmente se viajou para o exterior.



Os sintomas para um caso ser suspeito são: pessoa com febre mais manchas vermelhas no corpo (exantema) e mais um dos seguintes sintomas: tosse, coriza, conjuntivite, artrite, linfadenopatia (aumento de gânglios linfáticos) e artralgia (dor nas juntas).