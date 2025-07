Parque do Palácio, em Canela, será revitalizado e transformado em espaço cultural e turístico

Com 9,1 hectares o Parque do Palácio, uma área de propriedade do governo do Estado em Canela, na Serra gaúcha, será repassada a prefeitura de Canela pelo Executivo estadual. A ideia é que o espaço seja transformado em um parque público com uso social, cultural e turístico. O governo do RS protocolou na Assembleia Legislativa, no dia 11 de julho, 12 projetos para apreciação dos deputados estaduais, entre eles a doação do imóvel a Canela, que depende de aprovação do Legislativo.

O secretário de governo adjunto de Canela, Jaison Remanti, destaca que as melhorias previstas incluem a revitalização das trilhas, a modernização da infraestrutura e do pórtico de acesso. Além disso, haverá a construção de mirantes, espaço pet, bicicletário, ciclovia, lojas, quiosques para lazer e descanso, um espaço multiuso para eventos, cursos e palestras, parque infantil, centro de interpretação ambiental e ainda uma biblioteca virtual e interativa.

Remanti destaca que o Palácio das Hortênsias, residência oficial de verão do governador, segue sendo administrada pelo governo do Estado, e não consta do projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa. A edificação fica na RS-235, na Praça das Nações, próxima ao Parque do Palácio.

O anúncio foi feito no dia 26 de junho, durante cerimônia no Palácio Piratini, quando o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, recebeu o prefeito de Canela, Gilberto Cezar (PSDB). Na solenidade, Cezar disse que a cedência da área do Parque do Palácio era um presente para o futuro da cidade e, ao mesmo tempo, uma reparação histórica. Conforme o prefeito, o objetivo da administração municipal é transformar o Parque do Palácio em um espaço de uso social e aberto à comunidade, com atividades culturais, educativas, turísticas e de lazer.

No texto de justificativa enviado à Assembleia Legislativa, o governo do Estado diz que o projeto de lei tem a finalidade de alterar a Lei 13.506, de 31 de agosto de 2010, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Canela. Anteriormente, havia a ideia de implantação de um Centro de Convenções no terreno. No entanto, a prefeitura da cidade apresentou ao governo estadual um novo projeto de utilização da área, que demanda uma atualização na destinação do imóvel. Na justificativa, o Executivo destaca que a proposta busca a permissão para a implantação do empreendimento denominado "Parque do Palácio".

No documento, o governo estadual destaca que o município se comprometeu na manutenção adequada da área, pois, além de contribuir para a preservação do meio ambiente, a construção do Parque do Palácio tem o propósito de estimular o turismo e gerar novas oportunidades econômicas para a região de Canela.