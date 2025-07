Unicred Porto Alegre e Hospital São Lucas da Pucrs firmam parceria para valorização médica e revitalização de espaços

O Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (HSL-Pucrs) e a Unicred Porto Alegre oficializaram nesta terça-feira (22) uma parceria voltada à valorização dos profissionais da saúde e qualificação da infraestrutura hospitalar. O acordo foi assinado pelo reitor da Pucrs, Ir. Manuir Mentges, e pelo presidente da Unicred Porto Alegre, Dr. José Cesar Boeira.

Com investimento de R$ 950 mil por parte da cooperativa, a iniciativa contempla a revitalização do espaço de Relacionamento Médico, a criação de um novo estar médico no segundo andar do Hospital, a modernização de áreas de apoio e a implantação de um lounge exclusivo para pacientes.



“Cuidar do acolhimento e bem-estar de quem cuida é uma das prioridades do Hospital. Este investimento reforça a missão do São Lucas de oferecer estruturas que priorizem e fortaleçam a experiência dos médicos e médicas na nossa Instituição", afirma o diretor-geral do HSL, Oswaldo Luis Balparda.

“Zelar pela saúde de quem cuida é parte da nossa missão. Esse investimento traduz o reconhecimento da Unicred ao trabalho incansável dos profissionais do Hospital São Lucas, reforçando nosso compromisso com a valorização humana e com a excelência no ecossistema da saúde”, complementa o Dr. José Cesar Boeira, presidente da Unicred Porto Alegre.



Os espaços reformados contarão com ambientes integrados, modernos e voltados ao bem-estar do corpo clínico, além de suporte administrativo otimizado para agilizar as rotinas clínicas. A parceria também prevê a presença institucional da Unicred nas áreas revitalizadas, promovendo ações de relacionamento com os médicos e médicas da instituição.