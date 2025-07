Clínica da Criança é reaberta no Hospital Universitário de Canoas

Foi reaberta nesta segunda-feira (21) a Clínica da Criança no Hospital Universitário de Canoas. O espaço, que vai contar com 18 leitos de internação, servirá como retaguarda para os hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da região e receberá pacientes canoenses e dos municípios para os quais Canoas é referência em saúde.

A Clínica da Criança foi reaberta, no primeiro momento, para se somar a outras ações que estão sendo realizadas no município dentro do programa Inverno Gaúcho, disponibilizando 18 novos leitos pediátricos, sendo dez de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e oito de suporte respiratório. Nos primeiros 90 dias de funcionamento, o foco será o atendimento de pacientes com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) encaminhados à clínica pelos hospitais e UPAs canoenses e também por meio do sistema de regulação do Estado.

O plano, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, é manter os atendimentos após este período, ampliando o número de leitos e abrindo a porta para demanda espontânea. "Vai ser uma retaguarda para as nossas UPAs e hospitais. Também vai servir de emergência para casos graves", explica o secretário municipal da Saúde, Marcelo Reis. "Vamos trabalhar para buscar recursos após esses 90 dias e manter a clínica aberta com demanda espontânea", complementou.

Durante os primeiros 90 dias de operação, o custeio da Clínica da Criança será feito com verbas federais e estaduais. Segundo a secretaria municipal da Saúde, o governo federal repassou R$ 1.2 milhão para a clínica, e repassará mais R$ 435 mil por mês. O Estado fará repasses mensais de R$ 483 mil.

O espaço da UTI pediátrica contará com pelo menos um médico intensivista, dois enfermeiros e seis técnicos de enfermagem por turno. O espaço dos leitos de suporte respiratório contará com dois médicos, sendo pelo menos um intensivista, além de um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem por turno.