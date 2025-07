Avanço de ar frio traz dia típico de inverno ao RS nesta quarta-feira

O ar seco e frio segue predominando no Rio Grande do Sul ao longo desta quarta-feira (23). Pela manhã, algumas cidades já terão sol, enquanto outras, especialmente no Centro e na Região Metropolitana, terão maior cobertura de nuvens que, mesmo à tarde, seguirão predominantes. As mínimas para o Estado devem ficar na casa dos 5°C.

No Litoral Sul, o nevoeiro marítimo continua presente. As temperaturas da tarde tendem a ser mais baixas do que nos últimos dias, devido à aproximação de uma nova massa de ar frio. No Noroeste e no Norte gaúcho, uma exceção: a frente fria que ingressa no Estado deve exercer pouca influência nessas regiões e a tarde será agradável com máximas em vários pontos ao redor e acima de 20°C.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o céu permanece nublado na maior parte desta quarta. A mínima será de 10°C e a máxima não deve passar dos 16°C. Com poucas aberturas de sol e o avanço do ar frio, a sensação será típica de um dia de inverno: frio persistente mesmo durante a tarde.

Na segunda metade da semana, apesar de períodos de melhoria e eventuais aberturas de sol, há possibilidade de chuva passageira em diferentes regiões do Estado. O frio, por outro lado, deve se manter.