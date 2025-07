'Centro Histórico será outro', afirma Cezar Schirmer

Na tarde desta terça-feira (22), a prefeitura de Porto Alegre promoveu o Seminário Centro+, encontro voltado à construção colaborativa do Centro Histórico. Sediado no hotel Plaza São Rafael, o evento contou com representantes de entidades e setores ligados ao território, além de especialistas e lideranças comunitárias.



O prefeito Sebastião Melo se fez presente, assim como o secretário municipal de planejamento, Cezar Schirmer. Segundo eles, o evento tem como objetivo encontrar as reais necessidades da região, para que ela possa atingir seu potencial transformador para a cidade.



“O êxito de qualquer política pública depende fundamentalmente de que ela seja aceita, compreendida, tenha participação comunitária e um engajamento, uma sensação de pertencimento. O Centro não pertence à prefeitura. O Centro é dos que vivem nele, dos que trabalham nele, dos que gostam nele, dos que passeiam nele, dos que investem nele. E aí tem que ser essa soma, esta aliança de um esforço comum com um propósito comum. E é isso que nós queremos construir aqui", enfatizou Melo.

"O centro não pertence à prefeitura. O centro é dos que vivem nele, dos que trabalham nele, dos que gostam nele, dos que passeiam nele, dos que investem nele", afirmou Melo REPRODUÇÃO/ALEX ROCHA/PMPA/JC



Apesar de ser uma iniciativa de construção colaborativa, espera-se que a prefeitura invista diretamente R$ 400 milhões em melhorias para a região. Segundo Schirmer, o montante financiado pelo Banco Mundial e pela Agência Francesa de Desenvolvimento será utilizado para diversas obras.



“Vamos melhorar todas as praças do Centro, as escadarias da Duque em direção a Fernando Machado, a iluminação pública, as calçadas. Faremos a recuperação do patrimônio histórico e arquitetônico, e dos equipamentos culturais. Enfim, também faremos estudos de mobilidade urbana. O Centro vai ser outro, eu não tenho nenhuma dúvida”, afirmou Schirmer. . Segundo Schirmer, o montante financiado pelo Banco Mundial e pela Agência Francesa de Desenvolvimento será utilizado para diversas obras.“Vamos melhorar todas as praças do Centro, as escadarias da Duque em direção a Fernando Machado, a iluminação pública, as calçadas. Faremos a recuperação do patrimônio histórico e arquitetônico, e dos equipamentos culturais. Enfim, também faremos estudos de mobilidade urbana.”, afirmou Schirmer.