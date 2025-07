Carro cai de carreta cegonha e tomba da ponte do Guaíba para a Voluntários

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender um acidente envolvendo uma carreta tipo cegonha, carregada com sete carros, na nova ponte do Guaíba. A carreta tombou sobre a alça de acesso, bloqueando o fluxo de veículos no local. Ainda não há previsão para a liberação da pista.

Caminhão cegonha carregava picapes e tombou ao fazer a curva Reprodução/JC

Um dos carros que estavam sendo transportados se desprendeu da carreta e caiu da ponte, atingindo a Rua Voluntários da Pátria. O motorista da carreta sofreu lesões leves e está recebendo atendimento médico.

A CCR já foi acionada e está encaminhando guinchos dos tipos pesado e leve para a retirada da carreta e dos seis carros que permanecem no local. Brigada Militar e EPTC prestam auxílio no atendimento e na sinalização. As informações são da PRF.