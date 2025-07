Frio alivia nesta terça-feira, mas nova massa de ar gelado chega na quarta

O ar seco e frio segue predominando sobre o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (22), embora com menos intensidade do que nos últimos dias. Apesar de momentos com maior cobertura de nuvens, o sol aparece ao longo do dia em todas as regiões.

No Sul e Centro, há chance de nevoeiros, especialmente pela manhã. As temperaturas seguem semelhantes aos dias anteriores: amanhecer frio, com variação conforme a região, e tarde com sensação mais agradável. A grande notícia, no entanto, é que o Estado não deve registrar temperaturas negativas.

Nesta segunda (20), termômetros indicaram -2,4°C em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, e -0,9°C em Soledade, no Norte, marcando o 39º dia com registro de temperatura abaixo de zero no território gaúcho em 2025. Foram 3 dias em abril, 6 em maio, 17 em junho e 13 até agora no mês de julho.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, a mínima será de 13°C e a máxima de 22°C. A terça começa com nuvens baixas e nevoeiros, que se dissipam gradualmente, dando lugar a aberturas de sol. A neblina não deve retornar mais ao longo da semana e as condições do tempo se mantêm estáveis.

Na quarta e na quinta-feira, a aproximação de uma nova massa de ar frio e o predomínio de nuvens devem manter as temperaturas baixas ao longo de todo o dia, inclusive à tarde. A partir do próximo sábado, as marcas despencam, naquela que deve ser a maior onda de frio do mês.