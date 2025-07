Band FM expande rede e estreia afiliada em Porto Alegre

A Rede Band FM segue processo de expansão com uma afiliada em Porto Alegre, que estreia nesta terça-feira (22). O lançamento acontece às 8h da manhã com o programa manhã show, comandado por Simone Cabral. Ao longo do dia, estreiam os comunicadores Luan Santos, que comanda as tardes da Band Fm e Rodrigo Moreno, no início de noite. A frequência 93.3 MHz irá contemplar cidades como Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Viamão, entre outras, totalizando uma cobertura de 60 municípios e mais de 4,2 milhões de ouvintes potenciais.

"A chegada da Band FM a Porto Alegre marca um passo importante na consolidação da nossa presença nacional. Ficamos muito felizes em levar nossa programação, que já é destaque em tantos mercados, para uma praça estratégica como a capital gaúcha. Esse crescimento reforça o compromisso da emissora em estar cada vez mais próxima do público e dos parceiros em todo o Brasil", avalia Amanda Andrade, diretora nacional de Rede e Rádios do Grupo Bandeirantes, em nota divulgada à imprensa pela emissora.

Líder de audiência há 10 anos na Grande São Paulo, a Rede Band FM tem 69 afiliadas em 13 estados brasileiros, somando mais de 85 milhões de ouvintes em potencial de Norte a Sul do país.

Nova presença também em Brasília



A Rádio Bandeirantes estreia uma nova afiliada em Brasilia (DF) nesta terça-feira (22), data que marca o nascimento do fundador do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Jorge João Saad. A nova frequência, 89,9 MHz abrangerá o Distrito Federal e municípios do entorno, como Águas Lindas de Goiás, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Planaltina e Valparaíso de Goiás, entre outros - totalizando nove cidades.