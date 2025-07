Porto Alegre receberá novas vagas de estacionamento rotativo em agosto

Quem transita pela avenida João Pessoa, em Porto Alegre, já deve ter percebido uma grande faixa com o seguinte anúncio Nova Área Azul. O motivo é simples. A partir do dia 4 de agosto, a cidade deve receber novas vagas de estacionamento rotativo da Área Azul em, pelo menos, dez pontos da capital gaúcha.

Por enquanto, a cidade tem cerca de 6,9 mil vagas no sistema, que, desde 2018, é uma concessão da empresa Zona Sul Brasil. A maioria delas está instalada no entorno de pontos comerciais com grande circulação de pessoas.

De acordo com o diretor-presidente da Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), Pedro Bisch Neto, o objetivo do serviço "é promover a democratização do espaço público nas regiões de maior circulação e facilitar o acesso das pessoas ao promover o comércio local”.

Confira os trechos que serão contemplados com a ampliação:

Viaduto Tiradentes - embaixo do viaduto e na lateral deste, na Rua Silva Só sentido bairro-centro

Rua Dr. Flores - entre Salgado Filho e Riachuelo, lado ímpar

Praça Conde de Porto Alegre

Rua Riachuelo - entre Dr. Flores e Marechal Floriano Peixoto e entre General Câmara e Caldas Jr.

Rua General Canabarro - entre Duque de Caxias e Andradas

Entorno do Centro Comercial - Av. João Pessoa, Azenha e Praça Piratini

Rua Leopoldo Bier - entre Ramiro d'Ávila e João Pessoa

Rua Ramiro d'Ávila - complementação até a Leopoldo Bier

Azenha - complementação entre Ipiranga e Ramiro d'Ávila

General Câmara, entre Riachuelo e Andrade Neves