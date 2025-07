Operação do Catamarã está suspensa no Pontal por condições climáticas

O Catamarã, serviço aquático que liga Porto Alegre a Guaíba, não fará paradas no píer do Pontal na manhã desta sexta-feira (18), conforme divulgado pela Catsul, empresa que administra o serviço. O motivo seriam condições climáticas. Atualizações serão divulgadas nas redes sociais.

Vento com rajadas de quase 50km atrapalham a operação. O local não tem uma doca, é aberto e, além disso, a água bate na murada e alcança a ponte de embarque e desembarque. Um ônibus, no entanto, leva os passageiros até o ponto do Centro Histórico.

variação no tempo no Rio Grande do Sul A sexta-feira (18) será marcada por. A chegada de umidade associada a um ciclone no mar deve provocar momentos de maior nebulosidade nas faixas Sul e Leste do Estado. Há possibilidade de chuva passageira, mas de forma muito isolada, principalmente no extremo Sul. Rajadas moderadas de vento também podem ocorrer nessas regiões.

Na Capital e Região Metropolitana, o tempo segue úmido, com predomínio de nuvens e alternância entre céu encoberto e pancadas rápidas de chuva. O volume acumulado será baixo. A temperatura pouco varia, com mínima de 11°C e máxima de 15°C. Ventos fracos a moderados devem soprar ao longo do dia.