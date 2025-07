Frio predomina no Rio Grande do Sul com chance de geada no Oeste e na Serra

A sexta-feira (18) será marcada por variação no tempo no Rio Grande do Sul. A chegada de umidade associada a um ciclone no mar deve provocar momentos de maior nebulosidade nas faixas Sul e Leste do Estado. Há possibilidade de chuva passageira, mas de forma muito isolada, principalmente no extremo Sul. Rajadas moderadas de vento também podem ocorrer nessas regiões.

Na Metade Oeste, o tempo firme predomina, com sol e frio no turno da manhã. As mínimas podem ficar

abaixo de 5°C em áreas da serra e do Oeste. Na fronteira Oeste, os termômetros podem marcar 0°C ou até valores negativos em pontos isolados, com risco de geada. À tarde, o aquecimento será lento, e as máximas variam entre 14°C e 17°C.

Na Capital e Região Metropolitana, o tempo segue úmido, com predomínio de nuvens e alternância entre céu encoberto e pancadas rápidas de chuva. O volume acumulado será baixo. A temperatura pouco varia, com mínima de 11°C e máxima de 15°C. Ventos fracos a moderados devem soprar ao longo do dia.

Já o fim de semana será influenciado por uma massa de ar seco, que trará maior estabilidade. As manhãs e madrugadas terão frio mais intenso, com chance de geada nas áreas de serra. Ao longo do dia, o sol aparece e as temperaturas sobem mais, aumentando a amplitude térmica.