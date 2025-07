Escola reabre com psicólogos e policiais após morte de aluno em ataque a faca em Estação no RS

Uma semana após o ataque a faca que resultou na morte de uma criança de 9 anos, a Escola Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação (RS), reabriu nesta quinta-feira (17), com foco em atividades lúdicas, contação de histórias e apoio emocional de psicólogos.

"Tudo foi organizado e planejado com muita responsabilidade, afeto e dedicação para que este retorno seja leve e tranquilo e para que esse retorno seja o mais acolhedor e seguro possível", disse a prefeitura em nota.

A prefeitura também aumentou o controle da entrada nas escolas exigindo identificação e agendamento prévio, além de reforçar a segurança com apoio de uma empresa de monitoramento e a presença de policiais do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência). Serão ao menos dois policiais militares por escola, e a medida tem duração indeterminada.

O município de 6.000 habitantes tem uma escola estadual e quatro municipais. Estas últimas reabriram na segunda-feira (14).

No dia 8 de julho, um adolescente de 16 anos entrou na escola com um facão no turno da manhã e atacou alunos do terceiro ano do ensino fundamental pouco antes do início do recreio, ferindo duas meninas de 8 anos e matando Vitor André Kungel Gambirazi, de 9. Ele também tentou atacar uma professora. Cerca de 150 alunos estavam na escola naquele momento.

Uma das alunas foi liberada no mesmo dia; outra, que sofreu traumatismo cranioencefálico e passou por cirurgia, teve alta hospitalar no domingo (13).

Na terça-feira (15) e na quarta, como preparação para o retorno às atividades, a direção da escola, a prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação organizaram rodas de conversa com pais e responsáveis de estudantes, com a presença de representantes do Ministério da Educação e da Promotoria de Passo Fundo.

Na quarta, a Polícia Civil concluiu a investigação do caso, e o inquérito foi remetido nesta quinta ao Ministério Público.

O adolescente foi apreendido e responderá por ato infracional análogo a homicídio consumado e três tentativas de homicídio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública estadual, o jovem é paciente psiquiátrico.