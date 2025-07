Chuva deve reaparecer em algumas regiões gaúchas nesta quarta-feira

A quarta-feira (16) começa de forma semelhante aos dias anteriores, com presença de nuvens baixas, nevoeiros e neblina. No entanto, entre o fim da manhã e o início da tarde, o sol deve aparecer e a sensação será de abafamento.

No decorrer do dia, a aproximação de uma frente fria associada a um centro de baixa pressão trará nuvens carregadas e possibilidade de chuva entre a tarde e o início da noite na Campanha, no Oeste e no Centro do Estado. Nesses pontos, não se descarta chuva forte e localizada. Nas demais regiões, os modelos divergem, mas há chance de precipitação de forma isolada.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o dia será de sol e abafamento, com a temperatura variando entre 11°C e 28°C. No começo da manhã, pode haver nevoeiro, mas o tempo permanece firme com vento predominante do Norte à tarde.

Na quinta (17), o tempo fica instável, com vento persistente e gelado do quadrante Sul. O dia será marcado por frio intenso e alta umidade. Na sexta-feira (18), o sol volta a predominar, mas o frio segue presente.