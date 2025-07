Retorno da água em 34 bairros de Porto Alegre será gradual e pode se estender até quarta-feira

Com a ligação do Sistema de Abastecimento de Água São João na madrugada de terça-feira (15), o retorno da água será gradual nos 34 bairros que atendem 637 mil pessoas nas regiões Norte e Leste de Porto Alegre, podendo se estender até a quarta-feira (16) nos pontos mais altos ou distantes da rede.

Nesta segunda-feira (14), as equipes da DW Engenharia atuavam em três trechos: na rua Eduardo Chartier, próximo a Paróquia São João Bosco, na avenida Sertório com a rua Tito Chaves e na Estação de Bombeamento de Água Tratada (EBAT) na rua Ouro Preto, localizada no Jardim Floresta, na Zona Norte da cidade.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) São João foi desligada desde o final da tarde do domingo (13). O diretor-geral do Dmae, Vicente Perrone, disse que está sendo investindo mais de R$ 87 milhões no sistema. "As obras tem o objetivo de melhorar o fornecimento de água no verão, reduzir paradas emergenciais e ampliar a capacidade de abastecimento", comenta.

Equipes do DMAE atuam na esquina da avenida Sertório com a rua Tito Chaves Tânia Meinerz/JC

Os serviços da DW Engenharia começaram com a substituição de parte da adutora de recalque da Ebat Ouro Preto. A tubulação que rompeu no dia 20 de abril deixou mais de 219 mil pessoas sem água por dois dias. A troca do barrilete da adutora, que tem um metro de diâmetro, reduz a possibilidade de novas falhas do tipo. Outros três serviços programados têm relação com o projeto de ampliação do SAA São João, orçado em R$ 87 milhões. A nova adutora de sucção da Ebat Ouro Preto, que aumentará a capacidade do sistema, será conectada à rede atual em três pontos: entre as ruas Eduardo Chartier e Marechal Simão, na esquina entre a avenida Sertório e a rua Tito Chaves, e na entrada da Estação de Bombeamento.

Também haverá a colocação de um registro de cerca de quatro toneladas que vai possibilitar o isolamento entre a Ebat Ouro Preto e a ETA São João. Segundo o Dmae, com isso, quando for necessário realizar novas manutenções na casa de bombas, não será mais necessário parar as atividades de tratamento. O serviço reduz em um terço o impacto de eventuais paradas da Ouro Preto na área do sistema. As equipes farão a limpeza dos filtros da Estação de Tratamento São João que foram impactadas na última cheia do Guaíba.