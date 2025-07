Serviço em redes interrompe abastecimento de água em 34 bairros de Porto Alegre

Com a realização de serviços em redes, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) interrompe o abastecimento de água para mais de 630 mil pessoas em 34 bairros das zonas Norte e Leste de Porto Alegre. O corte no abastecimento começou pontualmente às 18h deste domingo (13). A previsão de retomada do fornecimento de água está prevista a partir da madrugada de terça-feira (15), segundo o departamento.

De acordo com o Dmae, as obras têm como objetivo o aprimoramento do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) São João, visando, especialmente, o melhor atendimento no verão e a redução do número de paradas emergenciais na ETA. O serviço busca também aumentar da capacidade de distribuição da unidade.

O diretor-geral do Dmae, Vicente Perrone, disse que o Sistema São João é bastante robusto e onde existem diversas estações de tratamento e bombeamento. "Estamos investindo neste sistema há pelo menos dois anos e chegou a hora de fazer a interligação da rede nova com a antiga", comenta.

Segundo Perrone, é preciso ligar as tubulações para que as novas tubulações sejam carregadas de água e transmitam com maior fluidez a água para a população. "Vamos fazer uma parada na segunda-feira. Fechamos a ETA São João às 18h e começamos na segunda-feira (14) seis serviços importantes nas redes de tubulação", destaca.

Conforme o diretor-geral será realizada a troca de tubulações e a instalação de registros de grandes dimensões - tubulações de um metro de diâmetro. "A gente vai aproveitar ainda a parada na ETA São João para limpar os filtros que foram bastante impactados na última cheia do Guaíba", acrescenta.

Na programação, está prevista a substituição de parte da adutora de recalque da Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Ouro Preto. A estrutura se rompeu no dia 20 de abril, deixando mais de 219 mil pessoas sem água por dois dias. Com as obras, deve-se reduzir a possibilidade de novas falhas do tipo.

Além disso, há outros três serviços programados, que integram o projeto de ampliação do SAA São João, orçado em R$ 87 milhões.

OS bairros atingidos serão: Anchieta, Auxiliadora, Boa Vista, Chácara das Pedras, Costa e Silva, Cristo Redentor, Farrapos, Floresta, Higienópolis, Humaitá, Jardim Carvalho, Jardim Europa, Jardim Floresta, Jardim Lindóia, Jardim Itú, Jardim Sabará, Jardim Leopoldina, Jardim São Pedro, Mario Quintana, Morro Santana, Navegantes, Parque Santa Fé, Passo D'Areia, Passo das Pedras, Rubem Berta, Santa Maria Goretti, Santa Rosa de Lima, São Geraldo, São João, São Sebastião, Sarandi, Três Figueiras, Vila Ipiranga e Vila Jardim.