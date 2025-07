Parque Harmonia vira arraial ao ar livre com Festa Julina

No domingo, (6), o Parque Harmonia entra no clima das festas típicas mais queridas do Brasil com o Arraial do Harmonia, evento gratuito, das 10h às 18h. O sabor especial das festividades desta época do ano também marca presença no evento: quentão, pipoca, pinhão, churrasquinho, entre outras opções de cardápio típico, estarão disponíveis. Também, uma fogueira de 4 metros de altura será montada especialmente para trazer os festejos do interior ao coração de Porto Alegre. A música ao vivo está garantida com Thales Sant’Ana e banda com um repertório de músicas que remetem à data. Além da presença da Guitarríssima Escola de Música, que vai trazer apresentação de bandas formadas por estudantes de escolas de Porto Alegre. As festividades encerram com um show do cantor Mauricio Sonnenberg, que vai animar o público sons de diversos estilos como reggae, pop e rock.A atmosfera julina será completa com atrações especiais, como recreação e brinquedos para as crianças, além de diversas atividades temáticas. E as famílias podem aproveitar ainda mais o domingo no parque com suas cadeiras de praia e cestas de piquenique. O estacionamento do parque estará funcionando.