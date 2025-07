Samba do Quintana comemora aniversário em edição especial

Neste domingo (6), das 16h às 20h, o Samba do Quintana, projeto gratuito realizado na Travessa dos Cataventos (Rua dos Andradas, 736), organiza uma edição comemorativa para celebrar seus dois anos de história. Desta vez, além de um show da banda residente Thiago Ribeiro & Amigos, também sobe ao palco o espetáculo Sambas de Protesto, iniciativa local formada majoritariamente por pessoas pretas ou pardas, para simbolizar a ocupação simbólica e política de espaços historicamente negados à população negra.Além do aniversário, o projeto também celebra sua indicação a finalista do 8º Prêmio Profissionais da Música na categoria Som na Rua, em que concorreu com ações de diversos estados brasileiros. Em dois anos de existência, o Samba promoveu o trabalho de 27 artistas locais e duas participações nacionais, incluindo a edição comemorativa aos 80 anos de Elis Regina com Laila Garin, que abriu a programação de 2025. Para marcar a data, o Sambas de Protesto vai fazer uma apresentação em homenagem ao legado do projeto, resgatando o samba como ferramenta de resistência, denúncia e celebração da vida. Além de composições autorais, também serão performados sambas já conhecidos pelo público, com temáticas sociais, raciais, religiosas e políticas.