Girl For IT ensina os primeiros passos para a área de TI a estudantes no Bairro Floresta

Cerca de 30 meninas do Ensino Médio da Escola Técnica Estadual Irmão Pedro, localizada no bairro Floresta, em Porto Alegre, participaram da 5ª Edição do Girl For IT, projeto realizado pela ADP Brasil Labs em parceria com a Junior Achievement. Realizada em duas manhãs, a atividade foi concluída nesta quinta-feira (3), com o objetivo de despertar o interesse das estudantes pela área da tecnologia.

Embora a participação feminina no setor esteja crescendo, os números ainda revelam um cenário desafiador: segundo dados da Serasa Experian, o número de mulheres atuando em tecnologia no Brasil passou de 69,8 mil em 2023 para 73 mil em 2024, o que representa apenas 0,08% da população feminina adulta. "Essa parceria que temos com a Junior Achievement é muito importante, pois oferece às participantes a oportunidade de darem os primeiros passos em TI e vislumbrarem novos caminhos para o seu futuro, nesta área que tem cada vez mais a presença feminina. "Se ao menos uma das meninas se enxergar nesse futuro, já teremos cumprido nosso propósito", destaca Juliana Beber, gerente de pessoas da ADP Brasil Labs.

Entre as participantes, a jovem Fernanda Vieira, de 15 anos, se inscreveu motivada pelo desejo de seguir carreira na área. Além de desenvolver um site próprio, ela participou da criação de jogos, atividades conduzidas pelas voluntárias da ADP. "Pretendo me formar em tecnologia, quero cursar ciência da computação, e essa experiência foi um passo importante para adquirir mais conhecimento. Aprender nunca é demais", afirmou.

Lançado em 2017, o Girl for IT tem como objetivo despertar o interesse das meninas pela tecnologia ainda na escola, onde muitas vezes essa curiosidade começa, mas o acesso à informação é limitado. A primeira edição ocorreu na Ação Comunitária Participativa (Acompar), qualificando 15 meninas com apoio de colaboradoras voluntárias da empresa. Em 2018, o projeto chegou ao Pão dos Pobres, capacitando mais 15 jovens. A terceira edição, em 2024, foi realizada na Escola Rafaela Remião, com 30 meninas. Neste ano, foram realizadas duas edições, uma na Restinga e outra no bairro Floresta.

Durante o workshop, foram introduzidos temas como programação, HTML e CSS, sempre com uma abordagem prática e acessível. A ação foi conduzida por voluntárias da ADP que atuam na área de tecnologia. A gerente de desenvolvimento da empresa, Paula Bol, está entre as voluntárias que ministraram as últimas edições. Ela reforçou a importância do projeto. "Quando ingressei na área, não via muitas mulheres atuando em TI e essa oportunidade de mostrar a essas meninas como é ser mulher na tecnologia e quem sabe inspirá-las para seguirem nossos passos é muito legal", comenta.



Além do material didático utilizado durante o workshop, todas as participantes receberam certificado e um guia com dicas para continuar aprendendo sobre tecnologia, incluindo sugestões de cursos gratuitos e informações sobre oportunidades na área acadêmica. Escolas interessadas em receber o projeto podem fazer contato pelo e-mail: contato@jars.org.br.