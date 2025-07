Final de semana terá frio, mas aumento nas máximas no RS

O Rio Grande do Sul voltou a registrar temperaturas congelantes no amanhecer desta quinta-feira (3), mas o frio já começou a perder intensidade na comparação com os dias anteriores. Segundo a MetSul Meteorologia, a presença de nuvens em parte do Estado reduziu o número de municípios com marcas abaixo de zero, algo que deve seguir acontecendo nos próximos dias.

Ainda assim, os termômetros chegaram a -6,1°C em Pinheiro Machado, no Sul do Estado, que novamente registrou a menor temperatura do território gaúcho. Em Pedras Altas, a mínima foi de -5,3°C. Outras cidades do Sul e do Oeste, como Herval (-3,1°C), Hulha Negra (-2,9°C) e Dom Pedrito (-2,2°C), também tiveram frio intenso.

Diferente dos últimos dias, a Serra do Nordeste e os Campos de Cima da Serra não tiveram temperaturas tão baixas por conta da nebulosidade, que impede o resfriamento noturno mais intenso. Já na Região Metropolitana, o céu encoberto e a garoa deixaram o amanhecer menos gelado. Porto Alegre teve mínima de 9ºC, enquanto Campo Bom registrou 6,9°C.

Mesmo com o enfraquecimento da massa de ar polar, a MetSul prevê que o frio seguirá nos próximos dias, especialmente nas áreas de baixada, onde o ar frio se acumula. Nesta sexta (4), o tempo ficará firme com amplas aberturas de sol. O começo da manhã ainda terá marcas negativas de temperatura nos pontos de maior altitude do Estado, sobretudo, nos Campos de cima da Serra.

O potencial para nevoeiros diminui, mas poderá se formar nas baixadas e geada deve ocorrer nos pontos de maior altitude. A tarde terá sol e aquecimento gradativo, com máximas ao redor de 17 a 19°C na maioria das áreas.

No fim de semana, os nevoeiros aumentam, gerando redução de visibilidade. As tardes, por outro lado, terão predomínio de sol e padrão ameno de temperatura. Em Porto Alegre, o aquecimento será gradual e a chuva deve demorar a voltar de forma expressiva, segundo a MetSul.