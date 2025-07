Após frio mais intenso do ano, temperaturas começam a subir

Após ter enfrentado, na sequência, as duas madrugadas mais gelada de 2025 até agora, com mínimas negativas em quase todo o Estado e marcas extremamente raras, o Rio Grande do Sul deve ver o frio finalmente começar a perder força a partir desta quinta-feira (3). A menor temperatura registrada ontem foi de -9,1°C em Pinheiro Machado, na Serra do Sudeste.

Conforme a MetSul Meteorologia, mais da metade das 497 cidades gaúchas tiveram temperaturas negativas. A exceção foram as localidades próximas da costa e das lagoas, onde os termômetros, mesmo assim, ficaram próximos dos 0°C.

Em um ano que vem se caracterizando pelo frio intenso, esta quarta-feira foi o 27º dia de 2025 em que as temperaturas caíram abaixo de zero no Estado — foram três dias em abril, seis em maio, 16 em junho e agora dois em julho. Na Serra e no Planalto Médio, como esperado, o frio foi congelante: São José dos Ausentes anotou -6,8°C e Soledade, -6,1°C.

Na Região Metropolitana, o frio também se destacou. Porto Alegre teve mínimas de 2,9°C no Jardim Botânico, enquanto em municípios vizinhos os termômetros chegaram a -1,0°C em Novo Hamburgo, 0,4°C em Gravataí e 1,5°C em São Leopoldo. Viamão e Canoas registraram 1,7°C e 2,0°C, respectivamente.

O frio extremo ainda causou transtornos no Estado. Em Passo Fundo, no Norte, dois motociclistas ficaram feridos após derraparem sobre uma camada de gelo formada na pista. O acidente ocorreu no centro da cidade, por volta das 7h30min.

A onda de frio é consequência de uma massa de ar polar muito intensa, que também derrubou as temperaturas em países vizinhos. Na Argentina, Buenos Aires teve a madrugada mais fria desde 1991, com mínimas de -1,9°C.

Nesta quinta, no Rio Grande do Sul, o frio persiste no amanhecer, especialmente nas áreas de Serra, mas o número de cidades com marcas negativas deve ser menor em relação a ontem. As menores temperaturas devem oscilar entre -3°C e -5°C, com possibilidade de geada e nevoeiros em pontos isolados. Durante o dia, o sol aparece entre nuvens e as máximas chegam a 17°C na maioria das regiões. Na Capital. os termômetros irão variar entre 5°C e 16°C.

O tempo segue firme na sexta e o frio estará concentrado no começo da manhã, mas à tarde a tendência é de maior aquecimento. No fim de semana, o tempo seco predomina, com possibilidade de neblina e cerração nas primeiras horas do dia.