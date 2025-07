Ministério da Saúde altera esquema vacinal contra meningite para bebês de 12 meses

A partir desta terça-feira (1º), o Sistema Único de Saúde oferece a bebês de 12 meses uma dose de reforço com a vacina meningocócica ACWY. O Ministério da Saúde pretende ampliar a proteção de bebês contra meningites e doenças meningocócicas causadas pela bactéria meningococo dos tipos A, C, W e Y. Até então, a dose aos 12 meses era feita com a vacina meningo C.

LEIA MAIS: Baixa adesão por vacinas contribui para hospitalizações em Porto Alegre

O esquema vacinal contra meningite começa com duas doses da vacina meningocócica C, aos 3 meses e aos cinco meses. Uma dose de reforço com a vacina ACWY deve ser feita aos 12 meses. O esquema vacinal deve ser concluído entre os 11 e os 14 anos de idade, com mais uma dose da vacina ACWY.

De acordo com a Nota Técnica nº 77 do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, bebês que deixaram de receber a dose de reforço aos 12 meses podem receber a vacina até os 4 anos, 11 meses e 29 dias (menos de 5 anos). Já aqueles bebês que receberam a dose aos 12 meses com a vacina meningocócica C são consideradas vacinadas, sem necessidade de receber a dose de reforço.

A vacina meningocócica ACWY está disponível em todas as unidades de saúde. Ela pode ser feita junto de outras doses de vacinas, na mesma visita à unidade de saúde.

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença é endêmica no Brasil, ou seja, ela está presente e pode afetar muitas pessoas no território. Casos de meningite são esperados no país ao longo de todo o ano, podendo haver surtos e epidemias ocasionais.

As vacinas oferecidas pelo SUS levam proteção contra meningites bacterianas dos tipos A, C, W e Y. O período mais importante de transmissão das meningites bacterianas é o outono-inverno. A transmissão é de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta. Também ocorre a transmissão fecal-oral, através da ingestão de água e alimentos contaminados e contato com fezes.