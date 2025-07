Viaduto no km 434,8 da BR-386 será inaugurado em junho de 2026, anuncia CCR ViaSul

No coração do Rio Grande do Sul, uma nova fase de desenvolvimento se desenha ao longo da BR-386. Dois viadutos planejados para revolucionar a mobilidade e segurança no trecho de Nova Santa Rita prometem transformar a região até 2026.

Com previsão de conclusão em junho de 2026, o viaduto localizado no quilômetro 434,8 da BR-386, em Nova Santa Rita, está com 20% do cronograma das obras concluído, segundo o diretor-presidente da CCR ViaSul, Fernando Henrique De Marchi, que realizou uma inspeção nesta terça-feira (1º) às obras da estrutura com 50 metros de extensão com pista simples. A construção do viaduto começou no mês de março.

Paralelamente, um segundo viaduto no km 435,8 começará a tomar forma ainda em julho, estendendo-se por 90 metros e com previsão de finalização em dezembro de 2026. Ambas as obras serão financiadas com um investimento de R$ 110 milhões, provenientes da CCR ViaSul.

Para realização dos trabalhos no km 434,8 da BR-386, que estão sendo realizados pela empresa Porto Beton, de Nova Santa Rita, o acesso pela pista Sul (sentido Porto Alegre) para a rua Doutor Lourenço Záccaro está bloqueado e, da mesma forma, o acesso pela via municipal para a rodovia. Letícia de Rezende, gerente de engenharia da CCR ViaSul, destaca que a medida decorre das ações de terraplenagem e posterior implantação de estacas que darão suporte às ações seguintes de construção da elevada do viaduto. "Estamos na etapa dos serviços de preparação de terraplenagem, drenagem e pavimentação", destaca.

Os motoristas que seguem pela pista Sul e queiram acessar o município de Nova Santa Rita deverão utilizar o acesso na região do quilômetro 435,5, e ingressar pela avenida Santa Rita. Já condutores que seguem pelo sentido oposto deverão fazer o retorno na rotatória localizada também no 435,5 ingressando na mesma avenida.

Segundo Letícia de Rezende, ainda na primeira quinzena de julho, terão início os trabalhos no km 435,5 com os serviços de limpeza e corte de árvores que, segundo ela, não deverão impactar o fluxo da rodovia. Após a liberação da avenida Doutor Lourenço Záccaro, deverá ser feito o fechamento do acesso pela pista Sul (sentido Porto Alegre) para a avenida Santa Rita, no km 435,5. A partir deste momento, os quilômetros 434,8 e 435,5 estarão com obras em execução simultânea. A concessionária ViaSul estima que o tempo de trajeto deverá aumentar em até uma hora, principalmente nos horários de pico de início da manhã e no final da tarde.

A orientação da concessionária é que os motoristas programem seu trajeto de forma a evitar imprevistos, ou, ainda, busquem caminhos alternativos durante o período das obras. As duas obras terão a presença de 200 trabalhadores que irão atuar em 12 frentes, com uma estimativa de utilização de mais de 100 máquinas.

CCR ViaSul pretende concluir duplicação de toda BR-386 até 2035

A CCR ViaSul, concessionária que administra a BR-386, pretende concluir a duplicação de toda a extensão da rodovia do trecho que vai de Porto Alegre a Carazinho até 2035 num total de 220 quilômetros, segundo o diretor-presidente da empresa, Fernando Henrique De Marchi. Depois dos trabalhos nos dois viadutos nos kms 434,8 e 435,5 previstos para serem concluídos em 2026, a empresa dará inicio a partir de 2027 de novos trechos de duplicação na rodovia. Além disso, a concessionária realiza um total de 40 km de obras de duplicação nos municípios de Fontoura Xavier e Marquês de Souza.

O prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella, disse que a construção dos dois viadutos são as obras mais importantes da história do município de 32 mil habitantes. "Primeiro, porque é um trecho de muito movimento de veículos onde ocorreram diversos acidentes com vítimas fatais. A partir de agora, teremos mais segurança", ressalta. O segundo ponto destacado por Battistella será a "união histórica da cidade" que hoje é cortada ao meio pela rodovia BR-386. "Com os dois viadutos, teremos a oportunidade de unir a cidade. Agora, o cidadão que quiser ir de um lado para o outro da cidade poderá fazê-lo com mais segurança, além de melhorar a mobilidade urbana", acrescenta.

O prefeito acredita que haverá um desenvolvimento econômico e social do município que hoje é considerado o maior e mais completo polo logístico do Rio Grande do Sul - empresas como Amazon, Lojas Colombo e Stok Center estão instaladas na região. O prefeito destaca que são mais de R$ 350 milhões investidos no município em obras privadas e públicas.