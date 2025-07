Geada toma conta de terreno em São José dos Ausentes, com termômetros em -5º C

A manhã desta terça-feira (1º) foi de temperatura negativa em mais de 20 cidades gaúchas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na cidade de São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, os termômetros chegaram a -5º C.

O Inmet publicou um alerta de frio extremo para todo o Estado, vigente até a próxima quinta-feira (3), com previsão de geada que se concretizou ao longo da madrugada. Anápio Pereira, morador da região, compartilha um vídeo em que é possível ver a grama do terreno completamente branca pela geada. Um lago na propriedade também amanheceu congelado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, todas as madrugadas até o final desta semana terão marcas negativas no Rio Grande do Sul, mas as mais frias serão as desta terça, quarta e quinta. O frio será maior que o da semana passada principalmente em cidades do Oeste, Centro e do Sul do Estado. Pontos da fronteira com o Uruguai e baixadas da Campanha, por exemplo, podem anotar marcas extremas com até -5ºC a -7ºC nos próximos dias.