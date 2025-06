Frio extremo ganha força em todo o Rio Grande do Sul

A alta dos principais rios e lagos gaúchos ocorre em meio a uma intensa onda de frio no Estado. Depois de uma segunda-feira (30) congelante, o amanhecer desta terça (1º) será ainda mais gelado, com temperaturas abaixo de zero em muitas cidades gaúchas e forte formação de geada. Modelos meteorológicos da MetSul Meteorologia indicam mínimas entre -4°C e -6°C em regiões como a Campanha, o Oeste, a Serra Sudeste e os Campos de Cima da Serra.

A tarde será ensolarada e fria, com máximas que em boa parte do Estado devem ficar na faixa dos 10°C ou menos. Assim que anoitecer, o frio volta com força, e a expectativa é de que a temperatura fique abaixo de zero ainda na noite de hoje, com possibilidade de uma fina camada de gelo sobre os carros se formando antes da madrugada.

Em Porto Alegre, a massa de ar seco garante um dia ensolarado e de frio intenso, com mínima de 2°C e máxima de apenas 11°C. O Guaíba segue em elevação, com potencial de atingir novamente a cota de inundação. Amanhã, o frio permanece ao longo de todo o dia, com céu limpo e temperaturas semelhantes às de hoje.

De modo geral, todas as madrugadas até o final desta semana terão marcas negativas no Rio Grande do Sul, mas as mais frias serão as de terça, quarta e quinta. O frio será maior que a da semana passada principalmente em cidades do Oeste, Centro e do Sul do Estado. Pontos da fronteira com o Uruguai e baixadas da Campanha, por exemplo, podem anotar marcas extremas com até -5ºC a -7ºC nos próximos dias.