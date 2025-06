Feira de adoção do Iguatemi garante lares a 68 cães resgatados da enchente

Sessenta e oiito dos cerca de 100 cachorros que participaram da Vitrine Pet, feira de adoção organizada pelo projeto Vem Adotar encontraram novos lares no evento realizado no sábado (28), no Iguatemi Porto Alegre. A ação faz parte do projeto Vem Adotar, de Deise Falci, realizada no sábado (28) no Iguatemi Porto Alegre.

A ativista e ex-atleta de esgrima ganhou notoriedade nacional pela atuação nas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, quando resgatou centenas de cães e gatos em áreas alagadas e de difícil acesso. Já está confirmada a segunda edição desta parceria, no mês de outubro.



Voluntários e parceiros também trabalharam na conscientização do público sobre o impacto positivo da adoção na vida dos animais e das famílias. O projeto Vem Adotar segue ativo. O candidato a tutor deve ter mais de 18 anos, preencher formulário no site do projeto e passar por uma entrevista com a equipe.