Shopping Iguatemi recebe feira de adoção organizada por projeto da Deise Falci

No próximo sábado (28), das 14h às 17h, o Iguatemi Porto Alegre recebe a Vitrine Pet, feira de adoção organizada pelo projeto Vem Adotar, da ativista Deise Falci. A ação será realizada no espaço da BrinkDog, no estacionamento térreo do shopping ao lado da Decathlon. Serão cerca de 100 cachorros resgatados, adultos e filhotes, em busca de novos lares e tutores responsáveis.

Engajada na causa animal desde 2008, Deise ganhou notoriedade nacional pela atuação nas enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, quando resgatou centenas de cães e gatos em áreas alagadas e de difícil acesso. Ex-atleta de esgrima, hoje ela é empresária e se dedica ao projeto Vem Adotar como protetora independente, buscando resgate, tratamento, cuidado e adoção responsável, além de mutirões de castração em áreas de vulnerabilidade.

A feira Vitrine Pet irá contar com o apoio de voluntários e parceiros e, além de oferecer a oportunidade de adoção, também tem o objetivo de conscientizar o público sobre o assunto e falar sobre o impacto positivo da adoção na vida dos animais e das famílias.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, preencher formulário - que pode ser feito antes pelo site do projeto, para facilitar o processo e agilizar a aprovação - e passar por uma entrevista com a equipe. Completado o processo, é possível já voltar para casa com um novo companheiro.

Serviço

Vitrine Pet – Feira de Adoção Deise Falci

Quando: no próximo sábado, dia 28 de junho

Onde: Shopping Iguatemi – espaço da BrinkDog, estacionamento térreo, ao lado da Decathlon

Horário: 14h às 17h

O que faço para adotar? Preencha o formulário no site do projeto Vem Adotar e passe por uma entrevista com a equipe.