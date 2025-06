Em razão das chuvas, famílias são retiradas de áreas de risco em Lajeado

Com os altos volumes de chuva no Vale Taquari, o Gabinete de Crise do Estado alocado em Lajeado coordenou ação para retirada preventiva de famílias que estavam em áreas de risco do município neste domingo (29).

Foram para abrigos as famílias que estavam em áreas com cota de inundação de até 21 metros. Conforme informações publicadas no site do governo do Rio Grande do Sul, a expectativa é de que cerca de 180 pessoas sejam encaminhadas ao abrigo instalado no Parque do Imigrante, em Lajeado. Em Estrela, as pessoas estão sendo encaminhadas para o Ginásio do Cristo Rei, que possui capacidade para atender a 110 famílias.