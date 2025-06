Rio Caí está com alto risco de inundação, afirma Defesa Civil

A previsão para o final de semana era de fortes chuvas, com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) alertando para risco de acúmulo de chuvas e alagamentos em diversas regiões do Estado. A forte precipitação presenciada no último sábado (28) aumentou o nível de diversos rios ao redor do RS, com destaque para o rio Caí, que até as 3h da manhã deste domingo (29) se encontrava em 6,76 metros - nível abaixo da cota de alerta - e, na última medição, feita às 10h, se encontra em 10,29 metros (dentro da cota de alerta).



A situação do Caí chama atenção pela velocidade em que as águas subiram. A Defesa Civil publicou um alerta vermelho para inundação do rio.



“Defesa Civil alerta VERMELHO: INUNDAÇÃO para o rio Caí. Risco MUITO ALTO de São Sebastião do Caí a Montenegro. Válido até 9h de 30 de junho. Emergência ligue 190/193”, alertou a entidade.

A empresa de meteorologia MetSul também mostrou preocupação e, através das redes sociais, afirmou que a “enchente será maior que a da semana passada”.



Outro rio que teve aumento nas últimas horas foi o rio Taquari. Em baixa nos últimos dias, a medição feita pela defesa civil apontou um aumento na altura das águas nas últimas horas, chegando a 15,33 metros (o que configura a cota de atenção).



Além deles, os rios Guaíba, dos Sinos e Gravataí seguem estáveis, sem aumentos significativos nas últimas horas, o que mantém eles dentro da cota de alerta. Na última medição, às 10h, o Guaíba estava com 2,50 metros no cais Mauá e 3,07 metros no Gasômetro, o rio dos Sinos com 4,43 metros e o rio Gravataí estava com 4,06 metros na cidade de alvorada.