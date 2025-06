Guaíba volta a baixar, mas segue dentro cota de alerta na manhã deste domingo

O nível do Guaíba apresentou um leve decréscimo. Segundo medição feita pela Defesa Civil na manhã deste domingo (29), por volta das 8h, o nível das águas baixou de 2,53 metros no cais Mauá e 3,10 metros no Gasômetro, para 2,50 metros e 3,07 metros, respectivamente.



A previsão para o final de semana era de fortes chuvas, com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) alertando para risco de acúmulo de chuvas e alagamentos em diversas regiões do Estado.

Esse acúmulo aconteceu, e fez com que as águas chegassem em uma máxima de 2,70 metros de altura no cais Mauá e 3,23 metros no Gasômetro durante o último sábado (28). Na manhã deste domingo, após nova medição, foi relatada uma baixa no nível das águas. Mesmo assim, a altura do rio segue dentro da cota de alerta, que é de 2,30 metros para o cais Mauá e 3 metros para o Gasômetro.