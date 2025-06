Previsão é de chuva fraca e baixa temperaturas em Porto Alegre nos próximos dias

Segundo o Metsul, a tendência é de frio e chuvas fracas em Porto Alegre nos próximos dias. A previsão para este domingo (29) é de 1,4 mm de chuva com uma mínima de 11 °C e máxima de 13°C.



Para os próximos dias, espera-se que as chuvas diminuam, assim como as temperaturas. Na próxima segunda (30), a previsão está marcando uma mínima de 5°C e máxima de 11°C, com uma precipitação de 0,6 mm.

Na terça e na quarta-feira, a expectativa é de sol com algumas nuvens, mas uma nova baixa nas temperaturas está prevista. As temperaturas devem chegar a 2°C, com uma máxima de apenas 9°C nos dois dias.