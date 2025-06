Leite coordena ações preventivas em Santa Cruz do Sul, após novo alerta de chuvas intensas

Neste sábado (28), o governador Eduardo Leite esteve em Santa Cruz do Sul para coordenar o trabalho de preparação diante da previsão de chuvas volumosas para as próximas horas no Estado. O encontro reuniu representantes da Defesa Civil, secretarias estaduais, forças de segurança e lideranças municipais. O chefe do Executivo estadual também esteve em Caxias do Sul, pela manhã, para coordenar uma reunião de alinhamento do gabinete de crise avançado instalado pelo Estado na região e, após sair de Santa Cruz do Sul, seguiu para Lajeado, onde participou de uma nova reunião com o gabinete de crise avançado instalado naquele município.

"Estamos vivendo mais um momento de grande pressão, e a resposta precisa ser preventiva", afirmou Leite, destacando o risco de deslizamentos e estradas bloqueadas. Lembrando que nesses casos o resgate de pessoas é dificultado à noite, o governador afirmou que "agora é o momento de remover as famílias de áreas vulneráveis e evitar perdas de vidas, que são irreparáveis". Segundo ele, os modelos meteorológicos indicam chuvas que podem ultrapassar 130 milímetros em menos de 12 horas, com impactos diretos nas bacias dos rios Pardinho e Pardo, entre outras.

"A presença do governador aqui é fundamental para dar ainda mais clareza à população sobre a gravidade da situação", disse o prefeito de Santa Cruz do Sul, Sérgio Moraes. O gestor municipal afirmou que o Executivo local está preparado, com equipes mobilizadas. "Mas é a conscientização que faz a diferença. Precisamos que as pessoas entendam que agora é hora de prevenir, de sair das áreas de risco antes que seja tarde", ponderou.



O gabinete de crise em Santa Cruz do Sul está operando sob o modelo de Sistema de Comando de Incidentes, com representação direta das instituições responsáveis pela preparação e resposta. "Temos hoje uma capacidade de resposta muito superior à dos anos anteriores, com reforço técnico e pessoal", garantiu o coronel Luciano Boeira, chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado. "A integração entre Estado e municípios permite que o suporte estadual entre em campo assim que a capacidade local for ultrapassada", emendou Boeira, que apresentou as ações do Sistema de Comando de Incidentes ao governador Eduardo Leite e a representantes da Defesa Civil municipal.

O comandante do gabinete de crise local e tenente-coronel Vanderlan Frank explicou que a operação já mapeou áreas prioritárias e ativou planos de contingência em 23 municípios da região. Segundo ele, a remoção preventiva de moradores em risco, especialmente nas áreas ribeirinhas e de encostas iniciou nesta quinta-feira (26). "O momento mais crítico para essas ações vai até o início da tarde deste sábado", pontuou.



As estruturas de abrigamento também começaram a ser acionadas no município, com suporte da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Leite agradeceu o empenho das equipes locais e reforçou o alerta à população: "Pedimos que as pessoas atendam às orientações da Defesa Civil. Sabemos que, muitas vezes, há resistência, mas é a retirada antecipada que salva vidas. Depois, como sempre, estaremos ao lado dos municípios para reconstruir, mas a prioridade agora é proteger as pessoas."