Previsão é de que metade Norte do Estado tenha volumes de chuvas elevados

A instabilidade avança sobre o Rio Grande do Sul neste sábado (28), com a chegada de chuvas que devem se intensificar entre a noite deste sábado (28) e a madrugada de domingo (29). Segundo dados da MetSul, a Metade Norte do Estado terá volumes de precipitação elevados.

O tempo começou a mudar neste sábado, com áreas de instabilidade na Região Norte, especificamente no Médio e Alto Uruguai, onde as primeiras chuvas foram registradas. Nas demais regiões, o tempo permaneceu firme com nebulosidade crescente, avançando pelo território gaúcho e cobrindo o Estado de Norte a Sul.

Desde o início da tarde, a nebulosidade aumentou muito na maioria das regiões, e o céu passou a ficar nublado e encoberto do Centro para o Norte. A chuva deve atingir a maioria do território gaúcho entre a tarde e a noite, com exceção de áreas no Sul e na fronteira com o Uruguai.

O período de maior intensidade de chuva está previsto para ocorrer entre o final da tarde e a noite deste sábado e o começo do domingo. A precipitação pode ser forte e, em alguns pontos, com raios e trovoadas. Há possibilidade de ocorrência de granizo em locais isolados.



As áreas com maior volume de chuva devem ser as Missões, o Noroeste, o Planalto Médio, Vales, Serra, Campos de Cima da Serra, Região Metropolitana de Porto Alegre e Litoral Norte. Os acumulados podem variar entre 50 mm e 100 mm, com pontos isolados superando 150 mm. A precipitação é favorecida pelo avanço de ar quente e pela formação de uma frente fria.