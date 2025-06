Guaíba apresentou redução nas últimas 24 horas, mas nível deve voltar a subir a partir de domingo

O Guaíba apresentou redução nas últimas 24 horas, mas isso não deve durar por muito tempo. Segundo o Grupo de Pesquisas Hidrologia de Grande Escala (HGE) do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), hoje, às 10h15min, a régua da usina do gasômetro marcava 3,16 metros - abaixo da cota de inundação, que é de 3,6 metros.

Mesmo com a redução, os cenários de previsão seguem indicando que, a partir de domingo, deve ocorrer elevação dos níveis, persistindo até a semana que vem, em resposta às chuvas e aos ventos previstos. Isso pode fazer com que as águas cheguem perto da cota de inundação na usina do Gasômetro. Essa elevação deve acontecer rapidamente. Mesmo com a redução, os cenários de previsão seguem indicando que,, em resposta às chuvas e aos ventos previstos. Isso pode fazer com que as águas cheguem perto da cota de inundação na usina do Gasômetro. Essa elevação deve acontecer rapidamente.