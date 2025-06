Hospital Tacchini inaugura nova UTI Pediátrica com estrutura ampliada

O Hospital Tacchini inaugurou, na tarde desta quinta-feira (26), sua nova UTI Pediátrica. A solenidade contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, entre elas o deputado estadual Guilherme Pasin, o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi, e o diretor de Planejamento da Secretaria Estadual de Saúde, Péricles Nunes.



O novo espaço foi entregue cinco meses após a liberação dos recursos pelo Governo do Estado por meio do programa Avançar. “Quando eu via o avanço das obras, eu questionava se ela realmente fazia parte do programa. O Tacchini está de parabéns. É um exemplo para todo Rio Grande do Sul”, disse Nunes.

Com investimento total de R$ 2,63 milhões – sendo R$ 2,3 milhões provenientes do Estado e R$ 330,7 mil de contrapartida do hospital – a nova UTI Pediátrica passa a ocupar uma área de 412,5 m², mais que o dobro do espaço anterior, que tinha 170 m². A estrutura conta agora com 10 quartos privativos, sendo dois com isolamento e sala antecâmara, além de sistema de ventilação e ar-condicionado individualizados, o que aumenta a segurança dos pacientes em tratamento.



O presidente do Conselho Administrativo do Hospital Tacchini, Leonardo Giordani, reforçou que a nova UTI não se trata apenas de uma reforma. “Ela foi transferida para um novo espaço, mais amplo, moderno e seguro. Cada leito foi pensado para garantir o máximo de privacidade e segurança, inclusive para o tratamento de doenças infectocontagiosas”, explicou.



Além dos quartos, a unidade conta com espaços planejados para proporcionar mais conforto a pacientes, familiares e profissionais de saúde, como sala de acolhimento, descanso médico, copa, sala administrativa e área para prescrição médica, além de acesso exclusivo ao elevador de serviço.



A nova UTI Pediátrica representa o primeiro capítulo de um projeto maior que visa transformar toda a área materno-infantil do hospital. A reestruturação completa da UTI Neonatal e a criação de 15 novos leitos de Unidade de Cuidado Intermediário também fazem parte do plano, com previsão de conclusão até fevereiro de 2026.