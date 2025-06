Guaíba começa a recuar e já está abaixo da cota de inundação em Porto Alegre

ultrapassado a cota de inundação de 3m na manhã de quarta-feira altura de 2,97m no Cais Mauá. Como previsto por especialistas, o nível do Guaíba já começou a baixar em Porto Alegre, após ter. Às 6h desta quinta (26), ele atingia a

A mediação, realizada de hora em hora, é divulgada pelo Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. Há preocupação entre os moradores da cidade por conta da volta da chuva, mas a meteorologia prevê pouca precipitação ao longo do dia.

Na Usina do Gasômetro, onde há outra régua de monitoramento do nível da água, a altura atingia 3,43m na manhã desta quinta-feira. A cota de inundação no local é de 3,6m, portanto significa que está somente em cota de alerta.