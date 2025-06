Rio Grande do Sul tem 155 municípios afetados pelas chuvas

Os impactos das fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias e causou estragos em diversas cidades deixou 9,317 mil pessoas desalojadas, segundo o boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul dessa quarta-feira (25). O levantamento indica ainda que 155 municípios foram afetados no Estado. Além disso, 5 óbitos foram registrados e uma pessoa está desaparecida.

Municípios que reportaram danos ou intercorrências à Defesa Civil Estadual



1 – Agudo

2 – Alecrim

3 – Alegrete

4 – Alto Alegre

5 – Alto Feliz – Município reportou alagamentos generalizados, enxurradas e escorregamento de

tessas, além do transbordamento de córregos e rios locais, comprometimento de

estradas vicinais, lavouras, pontes e redes de abastecimento.

6 – Amaral Ferrador

7 - Arambaré

8 – Aratiba

9 – Arroio dos Ratos

10 – Arroio Grande

11 – Arvorezinha

12 – Barão de Cotegipe

13 – Barão do Triunfo

14 – Barra do Ribeiro

15 – Barros Cassal

16 – Bento Gonçalves

17 – Bom Retiro do Sul

18 – Boqueirão do Leão

19 – Bossoroca

20 – Butiá

21 – Caçapava do Sul

22 – Cacequi

23 – Cachoeira do Sul

24 – Cachoeirinha

25 – Campos Borges

26 – Candelária

27 – Canoas

28 – Capão do Cipó

29 – Caraá

30 – Carazinho

31 – Caseiros

32 – Caxias do Sul

33 – Cerro Branco

34 – Cerro Grande do Sul

35 – Chuvisca

36 – Colinas

37 – Coronel Barros

38 – Cotiporã

39 – Cruzeiro do Sul

40 – Dezesseis de Novembro

41 – Dilermando de Aguiar

42 – Dois Lajeados

43 – Dona Francisca

44 – Doutor Ricardo

45 – Eldorado do Sul

46 – Encruzilhada do Sul

47 – Entre-ijuís

48 – Erechim

49 – Espumoso

50 – Esteio – Município reportou transbordamento do Arroio Esteio atravessando o município,

passando por diversos bairros.

51 – Estrela

52 – Estrela Velha

Município reportou estragos nas vias da cidade e do interior.

53 - Eugênio de Castro

54 – Farroupilha

55 – Flores da Cunha

56 – Fontoura Xavier

57 – General Câmara

58 – Gentil

59 – Getúlio Vargas

60 – Gravataí

61 – Guaíba

62 – Humaitá

63 – Ibarama

64 – Ibirapuitã

65 – Itacurubi

66 – Itaqui

67 – Ivorá

68 – Jaguari

69 – Jóia

70 – Júlio de Castilhos

71 – Lagoa Bonita do Sul – Toda a área do município (urbana e rural) está sendo afetada pelos efeitos das

tempestades locais convectivas/chuvas intensas.

72 – Lajeado

73 – Liberato Salzano

74 – Maçambará

75 – Manoel Viana

76 – Maquiné

77 – Marques de Souza

78 – Mata

79 – Minas do Leão

80 – Montenegro

81 – Muçum

82 – Muliterano

83 – Nonoai

84 – Nova Esperança do Sul

85 – Nova Hartz

86 – Nova Palma

87 – Nova Petrópolis

88 – Nova Roma do Sul

89 – Nova Santa Rita

90 – Novo Cabrais

91 – Novo Hamburgo

92 - Osório

93 – Palmeira das Missões – Município reportou queda de parte de uma ponte de concreto em área rural,

arrastamento total de um pontilhão de madeira na área urbana.

94 – Panambi

95 – Pantano Grande

96 – Paraíso do Sul

97 – Pareci Novo

98 – Parobé

99 – Passa Sete

100 – Pedras Altas

101 – Pejuçara

102 – Pinhal Grande – Município reporta chuvas intensas, atingindo área rural e urbana.

103 – Pinheirinho do Vale

104 – Pinheiro Machado – Município reportou isolamentos de comunidades por conta das enxurradas e

desmoronamento de vias, interrupção de abastecimento de energia por falta de acesso

de equipes da concessionária de energia.

105 – Pirapó

106 – Porto Alegre

107 – Porto Mauá

108 – Putinga – Município reportou danos em vários pontos de estradas vicinais da área rural,

cabeceiras de pontes, bueiros e acessos às comunidades.

109 – Quevedos

110 – Relvado

111 – Restinga Seca

112 – Rio Pardo

113 – Roque Gonzales

114 – Rosário do Sul

115 – Sagrada Família

116 – Santa Cruz do Sul

117 – Santa Margarida do Sul

118 – Santa Maria

119 – Santana do Livramento

120 – Santo Ângelo

121 – Santo Antônio das Missões

122 – São Borja

123 – São Francisco de Assis

124 – São Gabriel

125 – São Jerônimo

126 – São João do Polêsine

127 – São José do Herval

128 – São Lourenço do Sul

129 – São Martinho da Serra

130 – São Miguel das Missões

131 – São Nicolau

132 – São Pedro do Sul

133 – São Sebastião do Caí

134 – São Valentim

135 – São Vicente do Sul

136 – Sapucaia do Sul

137 – Sarandi

138– Segredo

139 – Serafina Corrêa

140 – Silveira Martins

141 – Sobradinho

142 – Taquara

143 – Taquari

144 – Teutônia

145 – Toropi

146 – Três Coroas

147 – Trindade do Sul

148 – Triunfo

149 – Tupanciretã

150 – Uruguaiana

151 – Vale do Sol

152 – Vale Verde – Município reportou transbordamento de arroios e córregos, inundação em áreas

urbanas e rurais e danos em estradas vicinais.

153 – Venâncio Aires

154 – Vera Cruz – A Defesa Civil Estadual recebeu informações da Coordenadoria Municipal de Proteção

e Defesa Civil do município de Vera Cruz a respeito de um óbito. Um homem de 71 anos foi localizado sem vida em um córrego da cidade. De acordo com o laudo das autoridades competentes, a provável causa da morte seja afogamento. O registro do óbito foi incluído no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres na quarta-feira (25) pelo órgão municipal e, portanto, a vítima passa a ser

contabilizada como óbito decorrente do evento meteorológico.

155– Vespasiano Correa