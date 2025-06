Cachoeira do Sul tem 1,1 mil pessoas fora de casa por conta das chuvas

Desde o dia 16 de junho, a cidade de Cachoeira do Sul, na Região Central do estado, sofre com os impactos causados pelas fortes chuvas, registrando estragos em diversos pontos da região. Os bairros mais afetados foram Cristo Rei e Marques Ribeiro, além de Piquiri e Ferreira, no interior. Até esta quarta-feira, a prefeitura registrou 1,1 mil pessoas desalojadas. Destas, 136 estão divididas em dois abrigos disponibilizados pelo município, um na igreja Santo Antônio e outro na Igreja de Nossa Senhora de Navegantes.

Os outros desabrigados foram para casa de amigos e familiares. Além disso, o município também abriga mais de 100 animais das famílias que precisaram sair de suas casas.



A cota de inundação do Rio Jacuí, que banha a cidade, é de 21,5 cm e na sexta-feira passada (20) o rio ultrapassou o nível de inundação, atingindo a marca de 26,51, segundo informações da prefeitura. No mesmo dia, a Ponte do Fandango, na BR-153, precisou ser interrompida em função do avanço das águas sobre a pista, deixando-a inacessível para trânsito de veículos por cerca de 30h. Em razão das fortes chuvas, a prefeitura decretou situação de emergência no município. Esta é considerada a segunda maior enchente da história do município, visto que a cidade também foi atingida pelas cheias de maio de 2024.

A prefeitura está mobilizada para auxiliar os mais impactados pela chuva, retirando as famílias de suas casas e prestando assistência nos abrigos, com alimentação, saúde e assistência social. As famílias atingidas estão sendo cadastradas pela prefeitura para recebimento de benefícios como roupas, calçados, cobertores e a partir desta quarta-feira (25) a prefeitura está distribuindo cestas básicas. Àqueles que ainda não estão cadastrados, devem procurar a prefeitura, através do gabinete do prefeito, até a próxima sexta-feira (27) das 8h às 12h e depois das 13h30min às 17h30min.

O responsável familiar deve trazer consigo o nome de todos os membros que moram na residência e os números de CPF de cada um deles, além de um comprovante de residência – se houver. As famílias do interior que não tenham como acessar o cadastro presencialmente, devem fazê-lo através de ligação telefônica ou via WhatsApp, pelo número (51) 99469-5068.



As doações de roupas, alimentos, materiais de higiene e limpeza estão sendo recolhidas na Secretaria de Desenvolvimento Social. Para doar somente roupas, os interessados devem ir até o Sindicato dos Funcionários Municipais de Cachoeira do Sul (Simcasul). Já a Secretaria de Meio Ambiente está recebendo doações de ração e outras doações para animais recolhidos, como sachês, cobertores, roupas e camas.