Frio persiste e rios ainda ameaçam regiões do RS

O Guaíba segue apresentando níveis elevados e deve permanecer acima dos 3 metros ao longo desta semana, mas o cenário em Porto Alegre é de estabilidade. Nesta terça-feira (24), as águas do lago oscilaram entre 3,27 e 3,28 m na Usina do Gasômetro e ficaram próximas de 2,85 m no Cais Mauá. No entanto, ao contrário do que ocorreu na segunda-feira (23), quando o vento forte empurrou as águas sobre o solo em pontos como o Cais e a orla de Ipanema, não houve alagamentos.

A tendência, segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Ufrgs, é de que o nível siga elevado nos próximos dias. As projeções indicam que as águas podem permanecer próximas ou ligeiramente acima dos 3 metros, com possibilidade de oscilações em função do vento e de novas chuvas na região. A expectativa, porém, é de que o lago inicie um processo de recuo a partir de quinta-feira, ainda que de forma lenta.

As demais bacias do Estado apresentam comportamento diverso, com tendência de queda em alguns pontos e aumento em outros. No Vale do Taquari, o nível do rio começou a baixar após o pico registrado na segunda-feira, quando as águas subiram 50 centímetros em apenas duas horas. Entre 7h e 15h desta terça, o Taquari recuou de 18,29m para 17,21m, permanecendo em cota de alerta.

O Rio Caí também apresenta diminuição, com redução de 54 centímetros no mesmo intervalo, atingindo 8,62 m na tarde de ontem. Já o Gravataí, que chegou a ultrapassar a cota de inundação, recuou lentamente e permanece em cota de alerta, com 4,74 m. No Rio dos Sinos, o nível também caiu discretamente, mas segue acima da cota de inundação.

A situação mais preocupante se concentra na Fronteira Oeste, onde o Rio Uruguai mantém trajetória de elevação. Em Uruguaiana e Itaqui, o nível já alcança os 10,5 m, bem acima das cotas de inundação, que variam entre 8,3m e 8,5m, com crescimento de até 1,7cm por hora.

Quanto ao clima, que também vem roubando a atenção dos gaúchos nesta semana, as notícias são positivas somente a partir de quinta. Isso porque o frio intenso deverá perder força gradualmente, mesmo ainda predominando. Aliás, a terça foi o dia mais gelado do ano em muitas cidades, com registros negativos e geada ampla, inclusive na Região Metropolitana e em trechos do Litoral Norte.

Segundo a MetSul Meteorologia, as menores temperaturas no Rio Grande do Sul observadas ontem foram de -4,9ºC em São José dos Ausentes, -3,9ºC em Bom Jesus, -3,8ºC em Santa Rosa, -3,7ºC em Vacaria, -3,6ºC em André da Rocha e Ronda Alta e -3,3ºC em Cambará do Sul.

Em Porto Alegre, a mínima foi de 6°C e a máxima de 11°C. Nesta quarta, os termômetros devem variar entre 2°C e 16°C. A mínima no Estado será de -6°C.