Rio Taquari recua, mas ainda há quatro rios gaúchos acima da cota de inundação

As águas do Rio Taquari, que subiram 50cm em apenas duas horas na tarde da última segunda-feira (23), começaram a baixar nesta terça-feira. Entre às 7h e às 15h, o nível do rio caiu de 18,29m para 17,21m, o que representa uma diminuição de 1,08m. Mesmo assim, o corpo d'água permanece em cota de alerta. Há, contudo, outros quatro rios que permanecem acima da cota de inundação: o Rio dos Sinos, o Ibirapuitã, o Uruguai e o Gravataí.

O Rio Caí também está recuando. Entre este mesmo período, o nível das águas diminuiu 54cm, passando de 9,16m, às 7h, para 8,62m, às 15h. No Rio Gravataí, as águas estão recuando a passos mais lentos. A diminuição foi de três centímetros em sete horas. Às 13h, o rio alcançou os 4,74m, saindo da cota de inundação e passando para a cota de alerta.

O cenário foi semelhante no Rio dos Sinos, que passou dos 5,07m aos 5m entre às 7h e às 15h, que permanece acima da cota de inundação. Já no Guaíba, as águas chegaram aos 3,28m, na Usina do Gasômetro, e aos 2,86m, no Cais Mauá, às 15h.

O Rio Ibirapuitã, que segue acima da cota de inundação, também tem demonstrado uma tendência de diminuição, recuando 4cm/hora. Em Alegrete, às 15h15min desta terça-feira, as águas alcançaram os 10,48m. No Rio Quaraí, as águas chegaram aos 2,99m às 7h, afastando-se significativamente da cota de inundação, que é de 9,5m.

O Rio Uruguai, por sua vez, está subindo em 1,7cm/hora em Uruguaiana e 0,8cm/hora em Itaqui. Nestas duas localidades, as águas já alcançaram os 10,5m, bem acima da cota de inundação, que varia entre 8,3m e 8,5m.

Em Garruchos, está subindo 3cm/hora, alcançando os 9,91m às 15h30min desta terça-feira. Em Porto Lucena, onde o nível estava em 4,83m às 15h30min, a elevação é ainda mais acelerada. Estima-se que as águas estejam subindo 7,7cm/hora. Já em São Borja, a última medição foi às 7h, quando o nível do rio estava em 10,8m.