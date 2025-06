Mais de 7 mil pessoas estão desalojadas por conta das chuvas, informa Defesa Civil

Em boletim divulgado às 9h desta terça-feira (24), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou aumento no número de pessoas desalojadas e de municípios afetados em função das chuvas.

A contagem de cidades atingidas passou de 132 do último boletim (às 21h de segunda-feira) para 146, enquanto a quantidade de pessoas desalojadas aumentou de 6.258 para 7.098. Os óbitos seguem em quatro e uma pessoa está desaparecida.

Boletim também informou que o Guaíba "segue em estabilidade, devendo manter os níveis elevados durante os próximos dias, não tendo previsão de que os níveis atinjam as cotas de inundação do Cais Mauá (3 metros) ou da Usina do Gasômetro (3,6 metros)". Às 9h, o nível do Guaíba no Cais Mauá marcava 2,84m e no Gasômetro 3,27m.

Municípios com decreto de situação de emergência: 26

Dona Francisca

Cerro Branco

Agudo

Nova Palma

Cruzeiro do Sul

Passa Sete

São Sebastião do Caí

Cacequi

Rosário do Sul

Tupanciretã

Nova Santa Rita

São Francisco de Assis

Liberato Salzano

Amaral Ferrador

Toropi

Montenegro

Silveira Martins

São Vicente do Sul

Júlio de Castilhos

Paraíso do Sul

Dilermando de Aguiar

Canoas

General Câmara

São Gerônimo 25

Capão do Cipó

Nível dos rios e lagos

A chuva deixou rios e lagos do Rio Grande do Sul em situação de atenção, alguns inclusive atingindo cota de inundação. Confira:



Rios retornando à normalidade:

Taquari (Santa Tereza a Bom Retiro do Sul) – Declínio dos níveis até o retorno para normalidade, com pequenas elevações em função das chuvas das últimas 24h.

Quaraí – Tendência de declínio.

Dona Francisca – Já declinou até retornar aos níveis normais.

Rios em cota de atenção:

Taquari (Encantado) – tendência de declínio.

Caí (Nova Palmira e Costa do Rio Cadeia) – Tendência de declínio em Nova Palmira e estabilidade em Costa do Rio Cadeia.



Rios em cota de alerta:

Taquari à montante de Encantado (entre Santa Tereza a Muçum) – Tendência de lento declínio dos níveis.

Taquari à jusante de Encantado (de Estrela/Lajeado a Porto Mariante) – Tendência de lento declínio em Estrela/Lajeado, devendo entrar em estabilidade entre Bom Retiro e Porto Mariante.

Caí (São Sebastião do Caí) – Tendência de lento declínio.

Guaíba – Tendência segue em estabilidade, devendo manter os níveis elevados durante os próximos dias, não tendo previsão de que os níveis atinjam as cotas de inundação do Cais Mauá (3 metros) ou da Usina do Gasômetro (3,6 metros).

Gravataí (Gravataí e Alvorada) – Tendência de estabilidade, mantendo os níveis elevados.

Paranhana (Taquara) – Tendência de lento declínio.



Rios em cota de inundação: