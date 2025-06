Nível do Guaíba sobe e as águas começam a alagar o CT do Inter

Com a elevação do Guaíba (que atingiu 3,29 m) e os fortes ventos que atingem a Zona Sul de Porto Alegre na tarde desta segunda-feira (23), as águas começaram a invadir as laterais dos campos do Centro de Treinamento (CT) do Internacional.

De acordo com a administração do clube, "a situação está sendo monitorada de forma permanente e, até o momento, não foram registrados danos". A nota afirma, ainda, que o local "conta com protocolos completos de enfrentamento a enchentes no local, que serão ativados preventivamente caso haja necessidade".

No Cais Mauá, as águas alcançaram os 2,83m, o que representa 53cm para além da cota de alerta. Entretanto, a cota de inundação, que é de 3m, ainda não foi ultrapassada.

Segundo o boletim da Defesa Civil do Estado, há 132 municípios afetados, 6.258 pessoas desalojadas, uma desaparecida e quatro óbitos confirmados.